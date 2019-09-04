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الحريري: ليس صحيحاً أن حزب الله يدير الحكومة

4
SEPTEMBER
2019
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 أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن "الحكومة ماضية في معالجة المشكلة الاقتصادية والمالية التي يواجهها البلد"، مشيراً الى أنه "لقد بدأنا سلسلة إجراءات في موازنة 2019، وخفضنا العجز فيها إلى نسبة 7.6%، ونأمل أن نتوصل إلى نسبة 7% في موازنة العام 2020، وسنمضي بتخفيض عجز الكهرباء والقيام بالإصلاحات وسن القوانين اللازمة، وأنا واثق بأننا نستطيع الخروج من هذه المشكلة إذا استطعنا تنفيذ جميع الخطوات الضرورية التي وضعناها أمامنا".

ولفت الحريري في حديث لقناة الـ "CNBC" لإلى أن "صندوق النقد الدولي لديه معايير معينة عندما يتعلق الأمر بالليرة اللبنانية، ونحن في الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي نؤمن أن إبقاء سعر صرف الدولار الأميركي بـ 1500 ليرة لبنانية هو الطريقة الوحيدة الثابتة للمضي قدما في الإصلاحات، ولدينا برنامج مثل سيدر الذي يسمح بالاستثمار في البنية التحتية لوضع البلد على طريق النمو، ولدينا إجماع على الإصلاحات التي ينصحنا الجميع بتطبيقها، لا سيما S&P أو صندوق النقد الدولي أو مؤسسة فيتش أو وكالة موديز، ونحن نطبقها، فلماذا نذهب إلى صندوق النقد الدولي".

وأشار إلى أن الاقتصاد اللبناني يعاني ضغوطا كثيرة جراء وجود مليون ونصف مليون لاجئ على أراضيه، والتباطؤ في الاقتصاد العالمي والأزمات والحروب التي تعاني منها العديد من دول المنطقة.

وقال: "نحن نبذل ما في وسعنا لإيجاد الطرق والوسائل لمواجهة تداعيات هذه التحديات والمشاكل والتقليل من تداعياتها على الوضع الاقتصادي العام".

وفي سياق آخر، شدّد الحريري على أن "حزب الله ليس مشكلة لبنانية فقط بل مشكلة إقليمية"، مشيراً الى أنه "اذا كانت إسرائيل تريد أن تعتمد هذا السيناريو بأن لبنان مسؤول...كل ما يقوله نتنياهو، وتريدون تصديقه صدقوه. ولكنه يعلم والمجتمع الدولي يعلم أن هذا غير صحيح".

وأضاف: "نحن لا نوافق "حزب الله" على هذه الاعمال وأنا لا أتفق مع "حزب الله" على هذه الأعمال".

وقال "ليست مشكلتي أو خطأي أن "حزب الله" أصبح قوياً الى هذه الدرجة لكن أن يقولوا لي إن "حزب الله" يدير الحكومة، لا، "حزب الله" لا يدير الحكومة نحن ندير الحكومة. أنا أدير الحكومة والرئيس عون بصفته رئيساً والرئيس بري بصفته رئيسا لمجلس النواب".

واضاف: "هم حزب سياسي له حجمه في الحكومة وفي مجلس النواب ولا يديرون البلد لكنهم يستطيعون إشعال حريق أو حرب قد تحصل لأسباب إقليمية لا رأي لنا بها في لبنان وهذا هو سبب الخلاف الكبير بيننا وبينهم".

الجمهورية
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