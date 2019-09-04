جمعيّة عدل ورحمة : نعم للتأهيل

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أطلقت جمعيّة عدل ورحمة في ١ شباط ٢٠١٩، مشروع DROIT ، بالتعاون مع مؤسسة ARCS الإيطالية ( لمدة ثلاث سنوات)، في سجن رومية المركزي، وبيت الاستقبال التابع لجمعيّة عدل ورحمة ( الرابية).

انتهت المرحلة الأولى من المشروع ( ستة أشهر)، التي تركزت على الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للمساجين. أمّا المرحلة الثانية التي بدأت منذ مدة، وترتكز على التدريب المهني ( دروس في الكهرباء، والكوبيوتر، واللغة الإنجليزية ، ومحو الأمية، والرسم، والرياضة) والمهارات الحياتية. كما سيتم إطلاق " ورش عمل" للأخصائيين من قضاة ومحامون ورجال أمن.

بالمناسبة شكر رئيس الجمعية الأب د. نجيب بعقليني الجهة المانحة ( ARCS )كما نوه بأهمية التأهيل داخل للسجون استعداداً للدمج الأجتماعي. واثنى على المشروع الذي يصب في خانة تحسين اوضاع المساجين.