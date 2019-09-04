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الديمقراطي في الشويفات يردّ بالتفاصيل: المدعو مروان أبي فرج تعمّد استفزاز مناصري الحزب وشهر مسدسه واطلق النار

4
SEPTEMBER
2019
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أعلنت دائرة الشويفات في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان أن اشكالاً قد حصل ظهر اليوم في المدينة، حيث وفي التفاصيل، قام المدعومروان زياد أبي فرج صباح اليوم الاربعاء بالمرور اكثر من مرّة أمام سيارة أحد العناصر المولجين بحماية السراي الأرسلانية في الشويفاتوالتي كان بداخلها العنصر المعني، بقصد استفزازه، ممّا استدعى بأن يبادر العنصر الى سؤاله عن سبب هذا الاستفزاز ليرد أبي فرج بصوتمرتفع "ما الك علاقة معي" ويرفع يده بقصد الشتيمة، الا أنه لم يحصل أيّة تطور يذكر بعدها.

وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً التقى المدعو أبي فرج والعنصر المعني مرّة ثانية بسيارتيهما على إحدى الطرقات الداخلية في المدينة، فما كان من أبي فرج إلا أن اصطدم عن قصد بسيارة العنصر، حيث قام العنصر على الفور وكردّة فعل على الاستفزازات المتواصلة لأبي فرج بتبادلالصراخ معه وحمله عصاً كانت موجودة في المحلّة بغية ردعه، فما كان من أبي فرج إلا أن أقدم على شهر مسدسه واطلاق النار باتجاه العنصرالذي ردّ عليه بالمثل مطلقاً النار بالهواء.

وبعد أن وقع هاتف العنصر على الأرض تمكّن احد الموجودين من اخذه وتسليمه لأبي فرج وفي خلفيّته بطاقة رخصة سلاح الخاصّة به. إلا انأبي فرج قام بعمل صبياني بعد ان اضاف مفتاح احد السيارات المجهولة إلى اغراض العنصر وصوّرها ونشر الصورة مدّعياً انه تمكن من أخذهابعمل بطولي، علماً ان العنصر كان قد غادر بسيارته على الفور.

كما تؤكد الدائرة ان عنصر الحماية المعني هو مولج بحماية السراي الارسلانية فقط، وليس مرافقاً شخصياً لرئيس الحزب كما ادّعى أبي فرج.

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