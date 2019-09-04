كنعان لديوان المحاسبة: أين اصبح ملف التوظيف المخالف المحال منذ أيار؟

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غرد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان قائلاً: "أولى الاجراءات المطلوبة محلياً ودولياً لاستعادة الثقة تكمن بتنفيذ موازنة ٢٠١٩ ومنها وقف التوظيف وتكليف الحكومة لجهة محلية أو دولية اعداد دراسة لاعادة هيكلة القطاع العام، كما استكمال الاصلاحات في قطاع الكهرباء تمهيداً لتخفيض اضافي في العجز".

وتابع: "ومن البنود المقرّة أيضاً في موازنة ٢٠١٩ منح الحكومة ديوان المحاسبة الامكانيات البشرية والمادية اللازمة لانهاء تدقيق قطوعات الحسابات خلال ٦ اشهر."

ثم ختم بالقول: "وفي المناسبة نسأل الديوان أين اصبح ملف التوظيف المخالف المحال اليه من لجنة المال والموازنة منذ أيار الماضي؟