بري: لا ضرائب على الفقراء

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لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي بعد لقاء الأربعاء النيابي الى أنه "تم التطرق الى موضوع تفعيل القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، كي لا تستمر الدولة في عملية الإستدانة والتمويل من الخارج، ولذك من أجل حفظ مصلحتها كدولة ومشاركة القطاع الخاص".



وشدد بزي في مؤتمرٍ صحفي بعد اللقاء على أننا "بحاجة الى تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين واللبنانيين".



وأشار الى أنه " تم أيضا التطرق الى جملة من المواضيع الحياتية والمعيشية والإقتصادية والإجتماعية، لأن الضغوطات ليست فقط إقتصادية وتصل الى مواضيع معيشية"، مؤكدا أن "هذا الأمر يتطلب وعيا وحكمة من قبل المسؤولين".



وردا على سؤال، كشف بزي أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعلن أن "لا ضرائب على الطبقات الفقيرة والشعبية".