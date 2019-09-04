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درغام عرض ورؤساء بلديات أكروم الحاجات الانمائية مع بستاني

4
SEPTEMBER
2019
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وضعت حاجات منطقة جبل أكروم الانمائية على طاولة البحث، خلال زيارة النائب أسعد درغام  لوزيرة الطاقة ندى البستاني يرافقه رئيس اتحاد بلديات جبل أكروم أحمد كنعان، ورؤساء بلديات: أكروم، كفرتون، قنية، المونسة، السهلة.  
 
وقدم درغام عرضا لواقع المنطقة وحاجاتها الانمائية، كما جرى خلال اللقاء عرض مطالب رؤساء البلديات والمشاريع المقترحة من المياه والكهرباء وفق الأولويات، إضافة الى مشروع الصرف الصحي للحد من مخاطر التلوث الذي يهدد المياه الجوفية والثروة الحرجية ويسبب مشاكل بيئية.
 
وعلى الفور أعطت البستاني توجيهاتها لحل المشاكل المتعلقة بقطاع الكهرباء، كما أكدت "أن الوزارة ماضية في المخطط التوجيهي لقطاع المياه والسدود والصرف الصحي الذي سينتج عنه في شهر تشرين الأول، توصيات ولوائح في المشاريع بحسب الأولويات وبكل المناطق"، ومن المؤكد "أن محافظة عكار وجبل أكروم في صلب هذه المشاريع، لذلك علينا الانتظار حتى الانتهاء من المخطط التوجيهي الذي سيعرض على مجلس الوزراء قبل البدء بتنفيذه".
 
من جهته شكر كنعان باسم الوفد النائب درغام على متابعته لحاجات جبل أكروم، والوزيرة البستاني على إهتمامها واستجابتها السريعة، خصوصا أنها أدرجت بعض المشاريع ضمن الطلبات الملحة التي يجب العمل على حلها سريعا، والتي ستنعكس إيجابا على أبناء المنطقة".
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