"المطارنة الموارنة" يثني على مبادرة الرئيس عون

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أثنى المطارنة الموارنة، بعد اجتماعهم الشهري في الديمان، على مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عقد الاجتماع الاقتصادي واعلان حالة طوارئ اقتصادية، مطالبين الحكومة "بالعمل الجدي على تجنب فرض ضرائب جديدة وخصوصا على أصحاب الدخل المحدود وبايقاف مزاريب الهدر وضبط التهريب في المرافق العامة".



وأمل المطارنة "بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة على المستوى الاقتصادي...وفي توسع المناخ السلمي، لتغليب العقل والحوار على المصالح الفردية"، وطالبوا "بإملاء شغور الوظائف العامة بعيدا من المحصصات وباعتماد الكفاءة".



وعن الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية، أيد المطارنة الموارنة "التوجه الرسمي اللبناني في تقديم شكوى الى مجلس الأمن".