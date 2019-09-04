طقس اليومين المقبلين: أمطار وإنخفاض في الحرارة..

A + A -

اصدرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، تنشط الرياح احيانا ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات كما يتوقع تساقط امطار خفيفة محلية على المرتفعات اعتبارا من المساء.

-الحالة العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب اعتبارا من يوم غد بسبب تأثره بمنخفض متمركز حاليا جنوب ايطاليا.

- الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية، يتحول مساء الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات.

- الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، تنشط الرياح احيانا ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات كما يتوقع تساقط امطار خفيفة محلية على المرتفعات اعتبارا من المساء.

- الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تشكل الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 12 الى 32 درجة.