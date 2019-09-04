شامل روكز يوضح حقيقة موقفه

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صدر عن مكتب النائب العميد شامل روكز البيان التالي:



توضيحاً لما يتم تناوله عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل حول مواقف النائب العميد شامل روكز وحديثه لصحيفة "الجمهورية" اليوم، يهمنا أن نوضح أن العميد روكز لم يؤيد احداً في شأن طرح تغيير الحكومة، بل كان كلامه واضحاً لجهة التذكير بأنه كان شخصياً اول من طالب بعد الانتخابات النيابية الماضية بحكومة اختصاصيين مصغّرة من 14 وزيراً، تتولّى ايجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة، من غير ان يمنع ذلك وجود بطانة سياسية للوزراء.

وعليه، ومنعاً لأي إلتباس أو تأويل، نشير الى ان موقف العميد روكز أتى للتذكير بطرحه السابق وليس لتأييد طرح حالي، ونذكر بأن نهجه وخطه السياسي واضحان ولا يحتاجان لأي تحليل مغلوط.