كارفور لبنان تطلق حملة ’ استعدوا، اجهزوا حان الوقت للعودة للمدارس‘ تلبية لاحتياجات العملاء المختلفة

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كارفور يدعم جمعيّة أوكسيليا بحقيبة مدرسيّة لكلّ طفل

أعلنت كارفور لبنان، والتي تديرها ماجد الفطيم للتجزئة، عن إطلاق حملة ’استعدوا، اجهزوا حان الوقت للعودة للمدارس‘، والتي تشمل عددًا من المبادرات التي تتناسب مع احتياجات فئات المتسوقين المتنوعة احتفاءً بموسم العودة إلى المدارس.

واعتمدت كارفور في حملتها هذا العام على رؤى العملاء، والتغير الملحوظ في توجهات التسوق المختلفة مقارنة بالسنوات الماضية، وتأتي هذه الجهود تجسيدًا لالتزام كارفور بدراسة احتياجات المستهلكين المتغيرة والاستجابة لها.

وتركز حملة كارفور هذا العام على أحد توجهات التسوق الناشئة الرئيسة وهو توجه أسلوب الحياة الصحي، مستهدفةً بحملتها هذه جميع فئات المجتمع من الأطفال وعائلاتهم العائدين من الإجازة الصيفية بالإضافة إلى الشباب اليافعين وطلاّب الجامعات والعاملين وذلك لإثراء تجربة التسوق الخاصة بهم وجعل حياتهم أكثر راحة، وتوفير احتياجاتهم كافة بأسعار مخفّضة.

وبالتّزامن مع ذلك، أطلقت كارفور حملة لدعم جمعيّة أوكسيليا التي تُعنى بدعم الأطفال وتأمين حقّهم في التعليم، حيثُ خصّصت صناديق لجمعيّة أوكسيليا في فروعها ليتمكّن زبائن كارفور من وضع حقائبهم المدرسيّة التي يحتفظون بها من العام الفائت داخلها، ليتم بعدها توزيع الحقائب على الأطفال قبل بدء العام الدّراسي.

وقال جان عبد السّاتر مدير كارفور لبنان لدى ماجد الفطيم للتجزئة،: ’’نحرص في ماجد الفطيم على تطوير حياة المجتمعات التي نعمل فيها وذلك من خلال تشجيع أنماط حياة صحية، فعّالة ومستدامة. ومن هذا المنطلق، تروج حملتنا لأسلوب حياة صحي وسليم، وهي مصممة لمساعدة الجمهور على العودة إلى روتين حياتهم اليومية بطريقة مريحة وسلسة".

وأضاف قائلًا: ’’نفخر بفهم احتياجات عملائنا وتوجهات السوق المتغيرة باستمرار، ووفق هذه المتغيرات التي ندرسها على مدار السنوات الماضية، نحن نؤمن بأن موسم العودة إلى المدارس لا يقتصر فقط على الأطفال ، بل يشمل كل العائدين من الإجازات الصيفية سواء كانوا طلاب الجامعات، أو شباب يافعين أو العائدين إلى العمل. كما أنّنا على ثقة بأن عملاء كارفور سيشاركون بالحملة التي أطلقناها بالتّعاون مع جمعيّة أوكسيليا، لتوفير الحق في التعليم لكلّ طفل، وبالتالي نحقّق معًا أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم.‘

وفي إطار الحملة، ستتعاون كارفور مع عدد من أخصّائيّ التغذية لتقديم وصفات صحية عبر سلسلة مقاطع فيديو تعليميّة، وقد شهدت كارفور زيادة كبيرة في عمليات الشراء للمنتجات العضوية بمختلف أنواعها، ويأتي ذلك مع زيادة في وعي العائلات بأهمية اتخاذ خيارات صحية.

وتأتي هذه المبادرات بهدف تعزيزإضافة ثقافة التغذية الصحية وتزويد المستهلكين بطرق سهلة للتكيف مع نظام غذائي صحي في حياتهم اليومية.

يمكنكم معرفة العروضات التي يقدمها كارفور بمناسبة العودة إلى المدارس عبر الرابط التالي:

bit.ly/321myoy