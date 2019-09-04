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الرئيس عون مرتاح

4
SEPTEMBER
2019
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كشفت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» ان تصريحات دوكان عقب لقاءاته الوزارية تركت ردات فعل ايجابية لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وقالت «ان أجواء الإرتياح مبررة ولها ما يعززها. وكان من الطبيعي ان تنعكس الإجراءات التي تقررت بداية في اللقاء الذي خصّص للوضع الإقتصادي بعد تطويق ذيول حادثة قبرشمون الذي عقد قبل اسابيع عدة في قصر بعبدا، معطوفة على نتائج لقاء رؤساء الكتل النيابة أمس الأول في بعبدا، بنحو ايجابي في القراءة الدولية الجدية، وخصوصاً لدى الدول التي شاركت في مؤتمر «سيدر 1»، وهو ما يعكسه دوكان في تصريحاته الآن في بيروت.

 

وعلمت «الجمهورية» انّ دوكان لم يطلب بعد اي موعد للقاء رئيس الجمهورية. وقالت مصادر مطلعة ان عون يتابع اتصالاته بعيداً من الأضواء لتطبيق ما اتخذ من قرارات، وهو على تواصل مستمر مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري لترجمتها وتحويلها أمراً واقعاً، لافتاً الى «انّ استعادة ثقة المجتمع الدولي بقدرة لبنان على تجاوز المصاعب الإقتصادية يشكّل اقصر الطرق الى تعزيز توجه هذه الدول والمؤسسات المانحة، وتلك التي تراقب الوضع في لبنان وتسعى الى دعمه».

 

وعُلم انّ عون يتابع نتائج زيارة دوكان للبنان أولاً بأول، وهو لهذه الغاية تلقى تقريراً مفصّلاً عن اللقاء الذي جمعه مع وزير الإقتصاد.

الجمهورية
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