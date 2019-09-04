أسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 أيلول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقفت مصادر أمنية لبنانية رفيعة أمام كلام الناطق بلسان جيش الإحتلال حول مصنع للصواريخ الدقيقة سبق ووصلت إلى لبنان رسمياً مطالبات تتصل به عبر الأميركيين في سياق ترسيم الحدود وردّ عليها، ورأت المصادر بالكلام القديم الجديد تعبيراً عن شعور قيادة جيش الإحتلال بالإرتباك لأنه يعبّر أولاً عن عجز ميداني في التعامل مع ما يفترض أنه هدف إستراتيجي لجيش الإحتلال وليس هدفاً إعلامياً، ويعبّر ثانياً عن الشعور بالضيق من تداعيات عملية أفيفيم وسعي للتغطية داخلياً وخارجياً عليها بموضوع آخر.



كواليس

نقلت مصادر عشائرية كردية في شرق سورية انتشار الشعور بالاشمئزاز والضيق من ممارسات أجهزة وجماعات «قسد» سواء على مستوى التعسّف والإبتزاز في التعامل مع المواطنين والخوات المفروضة على المعاملات العادية، بما فيها السفر والتنقل والعبث بالتقاليد الإجتماعية في تشجيع الفتيات على التمرّد العائلي في بيئة عشائرية محافظة، إضافة لمظاهر البذخ المبالغ به لمسؤولي الجماعة وعلاقاتهم المحكومة بالتجارة مع الأتراك والأميركيين في تجارة النفط المنهوب…



اللواء: أسرار

همس

طرحت سيناريوهات عدّة لما بعد عملية الأحد، لحظة التخطيط للعملية، وكان لكل خيار طريقته في المعالجة..

غمز

تطرح أوساط دبلوماسية أسئلة مشروعة حول دور «اليونيفيل» في إعادة الإعتبار للقرار 1701..

لغز

يقول مرجع ديني مسيحي إن التطورات الأخيرة باتت تستدعي دعوة زعماء الموارنة إلى اجتماع في بكركي..

الجمهورية: أسرار



تغييب عن التعيينات القضائية

إستاء المعنيّون في طرابلس من تغييبهم عن التعيينات القضائية في رئاسة هيئة التفتيش القضائي والمجلس الدستوري، اللذين كان الطرابلسيون حاضرين فيهما دائماً.

تصعيد على الحدود

أكدت شخصية ديبلوماسية بارزة أنّ دولتها تحركت بقوة لمنع التصعيد على الحدود الجنوبية، بعدما طلبَ مسؤول لبناني كبير أن تتدخّل.

نتيجة تقارير

خرج أحد المشاركين السياسيين، من لقاء كبير عقد أخيراً، مُحبطاً نتيجة التقارير التي تقدّم بها متخصصون في مواضيع البحث.



