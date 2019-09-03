ذهب إلى الصيد ولم يعد حتى الساعة.. هل من يعرف عنه شيئاً!؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: جهاد انطوان يزبك (مواليد عام 1992، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 1/9/2019 منزله الكائن في محلة بسابا على متن سيارة نوع "تويوتا Yaris" لون رمادي متوجها الى منطقة القاع في البقاع لممارسة هواية الصيد، ولم يعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الحدث في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 466553/05 للادلاء بما لديهم من معلومات.