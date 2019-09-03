سفارة قطر أطلقت شعار بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 على صخرة الروشة

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أطلقت سفارة قطر شعار بطولة كأس العالم لكرة القدم Fifa 2022، على صخرة الروشة - بيروت عند ال20,22 دقيقة، تزامنا مع إطلاق الشعار في قطر و23 دولة حول العالم، وذلك بحضور وسائل إعلامية محلية وعربية ودولية.

العذبة

وتحدث السكرتير الثاني في السفارة علي العزبة عن "استضافه قطر للمونديال عام 2022"، وقال: "هذا ما طمح إليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني باستضافة المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط. وتم اختيار دول عربية ودولية عدة لإطلاق الشعار، ومن بينها لبنان".

وأشار إلى أن "هذا الحدث استثنائي، ويعتبر مهما وبارزا لكل الدول العربية، لا لقطر وحدها".