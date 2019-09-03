الوزير سليم جريصاتي تابع مع السفير الياباني قضية استمرار كارلوس غصن في الاقامة الجبرية في طوكيو

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استقبل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ظهر اليوم في مكتبه في قصر بعبدا، سفير اليابان في لبنان السفير ماتاهيرو ياماغوشي وعرض معه قضية رجل الاعمال اللبناني كارلوس غصن الموجود في الاقامة الجبرية في طوكيو. واثار الوزير جريصاتي مع السفير الياباني الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الموقعة من لبنان واليابان والتي تجيز ملاحقة مواطني الدول الموقعة للاتفاقية قضائيا في دولهم ومحاكمتهم فيها في حال ارتكابهم جرما في اقليم الدول الاخرى.

وتمنى الوزير جريصاتي على السفير الياباني ان تتلقى الجهات المعنية اللبنانية جوابا من الحكومة اليابانية على المراسلتين اللتين وجهتهما الى السلطات اليابانية المتعلقة بموضوع رجل الاعمال كارلوس غصن. كذلك، تم التداول في العلاقات اللبنانية اليابانية في ضوء ما ابلغه السفير الياباني للوزير جريصاتي من انه سوف يغادر لبنان في نهاية شهر تشرين الاول المقبل اثر تقاعده، وان السفير الجديد سينتقل من رام الله الى لبنان.