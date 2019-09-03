وزير البيئة عرض للمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات مع وفد حزب الله

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التقى وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة ظهر اليوم وفداً من حزب الله ضمّ وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي والنائب علي فياض وعدداً من الخبراء التقنيين حيث تمّ التداول بالمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات في حضور مستشار وزير البيئة لشؤون المقالع والكسارات ورئيس مصلحة الموارد الطبيعية نديم مروّه ورئيس دائرة حماية الموارد الطبيعية عادل يعقوب.

وبعد الاجتماع تحدث النائب فياض قائلاً " عقدنا اجتماعاً شديد الاهمية بحضور الوزير محمود قماطي وبمشاركة خبراء تقنيين من وزارة البيئة وخبراء تقنيين من حزب الله لمناقشة شاملة لموضوع المقالع والكسارات والعمل على اقتراح تعديل المرسوم 8803 ، وقد أبدينا ملاحظات تقنية ونسبة التفاهم بيننا وبين معالي وزير البيئة كبيرة، ولاتزال هناك نقاط عالقة سنستكملها في غضون اليومين المقبلين.لكننا أكدنا على أن ما هو مقترح من تعديلات لا يمكن أن نعطي موافقة نهائية عليه ما لم يتم ترجمة المواقع المقترحة بخرائط تفصيلية محددة تأخذ بعين الاعتبار مختلف المعايير البيئية والمدينية ، والنقاش سيُستكمل في اليومين المقبلين ونحن نتعاطى مع موضوع المقالع والكسارات ومع موضوع النفايات والمواضيع البيئية الأخرى كأولويات يجب أن تُعطى كل الاهتمام".