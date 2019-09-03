برنارد بريدي عضو اللجنة العليا لاحتفالات المئوية الأولى للبنان الكبير

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اختارت "اللجنة العليا لاحتفالات المئوية الأولى للبنان الكبير 2020" منسق مشروع "حوار الأبجديات" السيد برنارد بريدي عضواً فيها، وذلك لأهمية الدور الذي يقوم به في صوْن رسالة لبنان الكبير في محيطه والعالم.

وقد تم تشكيل هذه اللجنة المكوّنة من عدد من ممثلي مختلف الوزارت والمؤسسات بهدف الإعداد لسلسلة احتفاليات وتنظيمها بمناسبة مرور قرن على نشوء لبنان الكبير (1920-2020). وذلك بدءاً من كانون الثاني 2020 وحتى نهاية العام نفسه، بما يليق بلبنان الذي بات رسالة حضارية للشرق كما للغرب.

يُذكر أن فعاليات "حوار الأبجديات" التي أطلقها السيد بريدي تهدف إلى استعادة لبنان لصورته الإيجابية كأرض للثقافة والحوار والتبادل والسلام وكشعب متنوع ومتعدد الثقافات.