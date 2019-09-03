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في لبنان: قتل حماته.. بمشاركة إبنتها!

3
SEPTEMBER
2019
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أصدرت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني في جريمة قتل السورية أ.ح في بلدة بقاعصفرين-الضنية داخل منزلها في آذار الماضي.
 
وأظهرت نتائج التحقيقات أن صهر المغدورة السوري م.س المتأهل من ابنتها ف.ك أقدم بمشاركة زوجته على قتلها بعد تكبيل يديها ورجليها ولف عنقها بشرشف بواسطة شريط لاصق بعد تثبيته على الوجه، كما تبين أن الجانيين تعاركا مع المغدورة قبل قتلها ما أصابها بجروح وكدمات عدة في الرأس والوجه، وهما أقدما على فعلتهما بهدف سرقة عشرين أونصة من الذهب يقدر ثمنها بنحو خمسين ألف دولار كانا يعلمان أنها بحوزتها وفرا الى جهة مجهولة.
 
وأصدرت القاضية نصار مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليهما لإقدامهما عمدا على قتل المغدورة، معتبرة في قرارها الظني أن فعلهما ينطبق على جناية المادة 549 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الإعدام.
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