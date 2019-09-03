هددها بنشر صور حميمة لها وابتزها جنسيا...!

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ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من احدى المواطنات الى القضاء المختص، ضد مجهول بجرم التهديد بنشر صور وابتزاز جنسي.



ومن خلال الاستقصاءات والتحريات الفنيّة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكنوا بالتاريخ ذاته من تحديد مكان تواجد المشتبه به وتوقيفه في محلة دوحة عرمون، وهو لبناني من مواليد عام 1991.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وجرى ضبط الصور الحميمة العائدة للمدعية في هاتفه.وقد أودع القضاء المختص، بناء على اشارته بحسب بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي.



وفي هذا الاطار، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين، عدم التقاط صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات.