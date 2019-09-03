لبناني يسمي ابنته "أفيفيم".. وُلِدَت بعد ساعات من ردّ حزب الله!

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أطلق مواطن لبناني اسم "أفيفيم" على مولودته الجديدة، تيمنا بالعملية التي نفذها "حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي، بحسب تقرير نشرته قناة "الجديد".



وفي التقرير، يقول الأب، وهو من عائلة جوني: "كنا ننوي تسميتها ريمان، ولكن بسبب الحدث، فقد أطلقنا عليها اسم أفيفيم"، مضيفاً بأنّ "الإسرائيليين يدركون معنى الاسم وما يمثله بالنسبة لهم.. بدأنا بأفيفيم ولكن لا ينبغي أن يستبعدوا أسماء أخرى".



وتابع: "ليس لدي أي مشكلة في إطلاق أسماء عبرية على أطفالي في حال أنه يثبت حالة الانتصار ويذكرنا بحدث جميل جدا"؛ علماً أنّ "أفيفيم" تعني الينابيع في العبرية.