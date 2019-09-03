أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 03-09-2019

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البناء



خفايا

قال مشاركون في الاجتماع الاقتصادي الذي عُقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضره رئيسا مجلس النواب والحكومة وممثلو الأحزاب الكبرى أنّ كلمة رئيس حزب الكتائب ومواقفه كانت سبباً لانزعاج المشاركين لخروجها عن الموضوع وعدم تقدّمه بأيّ مقترحات عملية تتصل بالوضع الإقتصادي ومحاولة تغيير موضوع الإجتماع لمناقشة علاقة الدولة بالمقاومة، وكأنّ هناك رسالة خارجية يقوم بنقلها بالقول إنه ما لم تنقلب الدولة على المقاومة فلا حلول اقتصادية…!



كواليس

دعت مصادر دبلوماسية لقراءة متأنية للبيان الفرنسي بعد عملية المقاومة داخل فلسطين المحتلة كتعبير عن تغيّر النظرة الغربية لقوة المقاومة وضعف كيان الإحتلال، حيث أكدت باريس حرصها على المساواة بين كيان الإحتلال والمقاومة رغم تصنيفها للجناح العسكري لحزب الله وهو المعني بالعملية على لوائح الإرهاب، ورغم انّ المقاومة تردّ على إستهداف مجاهديها في سورية وهو وجود تعتبره فرنسا غير شرعي، ورغم أنّ العملية تمّت في أرض فلسطين المحتلة عام 48 وفرنسا تنطلق من الاعتراف باعتبارها مناطق سيادة شرعية للكيان…

الجمهورية



إستاء وزير من أداء نظيره "الحليف" أثناء مشاركة الأخير في ذكرى حزبية، عندما رصده "يقهقه" متفاعلا مع انتقادات لاذعة وجهت إليه.

يقول مرجع رسمي ان نجاح حوار اقتصادي يبقى أفضل من الركض وراء المساعدات الموجودة في مؤتمر "سيدر"، والتي ستشكل عبئا اضافيا فوق الدين العام.

يستعد أحد السفراء الأجانب، العائد من إجازة طويلة، لجولة من الزيارات على كبار المسؤوليين بناء على طلب حكومته، للوقوف على حقائق ما جرى في غيابه وما يجري حاليا.





