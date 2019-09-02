بالتفاصيل: حادثة مأساوية خطفت ايلي المدور صاحب مطعم "أديب بالاس"!

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- ليلى عقيقي -

صعبة كانت ومرة ليلة أمس على أهالي منطقتي ريفون والقليعات، فما حصل لم يكن متوقعاً أبداً. فقدت كسروان أمس، واحد من خيرة شبابها، صاحب مطعم أديب بالاس الشاب ايلي اديب المدور.

"ربما هي مشيئة الله، ولم يقدر له أن يعيش أكثر"، هذا ما قاله أحد أبناء المنطقة لموقع VDLNews.

ووفق ما رواه لموقعنا عن تفاصيل الحادثة المأساوية، "فان ايلي كان يشرف على أعمال التوضيب والتنظيفات في المطعم، ككل ليلة بعد انتهاء الاحتفالات فيه، وخلال القيام بأعماله، انزلق الشاب المحبوب من قبل كل من عرفه وارتطم رأسه بالواجهة الزجاجية".



وتابع الراوي: "نقل ايلي الى المستشفى على الفور، وحاول الطاقم الطبي أن يخلص حياته، وبعد أن خضع للعلاجات الأولية، وُضع تحت المراقبة، وبعد مرور ساعات بدأت النداءات لطلب الدم لأنه تعرض لمضاعفات ونزيف حاد في الرأس، لكنه لم يتمكن من المقاومة ورحل...".

"ايلي رب العائلة الذي جهد لتأمين استمرارية أعمال العائلة، والذي عمل بكد للحفاظ على راحة زوجته وأبنائه رحل فجأة ومن دون سابق انذار"، وفق الراوي الذي ظهر تأثره الشديد بوفاة محبوب منطقته.

وأضاف: "لطالما كان ايلي ناجحاً في عمله، وكان قريباً من أبناء المنطقة، كما أنه كان الوكيل لكنيسة مار سمعان العامودي في القليعات".

وببالغ الحزن ختم حديثه بالقول: "بالأمس كان بيننا في القداس يحتفل بالذبيحة الالهية بفرحه وحماسه الدائمين، واليوم انتقل الى أحضان الله تاركاً غصة في قلب كل من عرفه".

هذه سنة الحياة، ولا أحد يعلم متى تحين ساعة الرحيل، ايلي لم يتمكن من الحصول على فرصة الوداع، ولم يترك لمحبيه الا الصلاة عن راحة نفسه مع الامل أن ترقد بسلام في جوار الله.