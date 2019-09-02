living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالتفاصيل: حادثة مأساوية خطفت ايلي المدور صاحب مطعم "أديب بالاس"!

2
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

- ليلى عقيقي - 

صعبة كانت ومرة ليلة أمس على أهالي منطقتي ريفون والقليعات، فما حصل لم يكن متوقعاً أبداً. فقدت كسروان أمس، واحد من خيرة شبابها، صاحب مطعم أديب بالاس الشاب ايلي اديب المدور.

"ربما هي مشيئة الله، ولم يقدر له أن يعيش أكثر"، هذا ما قاله أحد أبناء المنطقة لموقع VDLNews.

ووفق ما رواه لموقعنا عن تفاصيل الحادثة المأساوية، "فان ايلي كان يشرف على أعمال التوضيب والتنظيفات في المطعم، ككل ليلة بعد انتهاء الاحتفالات فيه، وخلال القيام بأعماله، انزلق الشاب المحبوب من قبل كل من عرفه وارتطم رأسه بالواجهة الزجاجية".


وتابع الراوي: "نقل ايلي الى المستشفى على الفور، وحاول الطاقم الطبي أن يخلص حياته، وبعد أن خضع للعلاجات الأولية، وُضع تحت المراقبة، وبعد مرور ساعات بدأت النداءات لطلب الدم لأنه تعرض لمضاعفات ونزيف حاد في الرأس، لكنه لم يتمكن من المقاومة ورحل...".

"ايلي رب العائلة الذي جهد لتأمين استمرارية أعمال العائلة، والذي عمل بكد للحفاظ على راحة زوجته وأبنائه رحل فجأة ومن دون سابق انذار"، وفق الراوي الذي ظهر تأثره الشديد بوفاة محبوب منطقته.
وأضاف: "لطالما كان ايلي ناجحاً في عمله، وكان قريباً من أبناء المنطقة، كما أنه كان الوكيل لكنيسة مار سمعان العامودي في القليعات".

وببالغ الحزن ختم حديثه بالقول: "بالأمس كان بيننا في القداس يحتفل بالذبيحة الالهية بفرحه وحماسه الدائمين، واليوم انتقل الى أحضان الله تاركاً غصة في قلب كل من عرفه".
هذه سنة الحياة، ولا أحد يعلم متى تحين ساعة الرحيل، ايلي لم يتمكن من الحصول على فرصة الوداع، ولم يترك لمحبيه الا الصلاة عن راحة نفسه مع الامل أن ترقد بسلام في جوار الله.

vdl news
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout