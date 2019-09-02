أبو زيد: كل التقدير للخطوة الرئاسية التي تعزز فرص الانقاذ الاقتصادي

A + A -

كتب النائب السابق أمل ابو زيد، تغريدة عبر "تويتر" حول انعقاد طاولة الحوار الاقتصادي في بعبدا، قال فيها: "إنطلاقا من الرغبة في التأسيس لمرحلة جديدة، تعيد الى مجتمعنا الثقة والامل بغد مضيء، جاءت دعوة فخامة رئيس الجمهورية القيادات السياسية في البلد الى طاولة حوار اقتصادي، لمواجهة الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة ، ووضع بين أيديهم ورقة اقتصادية، تتضمن اقتراحات أولية عاجلة، لمعالجة الازمة واصلاحات بنيوية وجذرية، من شأنها أن تضع الاقتصاد على مسار النمو".

وأضاف: "كل التقدير لهذه الخطوة الرئاسية، التي تعزز فرص الانقاذ وتحفز الاستثمار وتصحح وضع المالية العامة، وتفتح آفاقا جديدة من التعاون، بعيدا من الخلافات السياسية، التي طلب فخامته التعالي عنها من اجل مصلحة الوطن العليا".