العميد أنطوان بانو: "نعوّل على حكمة فخامة رئيس البلاد وتداركه للأزمة الاقتصادية الخانقة"

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عضو تكتل لبنان القوي النائب العميد أنطوان بانو في بيان صحافي له: "نُدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرّة ونياتها العدوانية لتقويض استقرار لبنان ونعوّل على حكمة فخامة رئيس البلاد وتداركه للأزمة الاقتصادية الخانقة"



أصدر المكتب الإعلامي لعضو تكتل لبنان القوي النائب العميد أنطوان بانو بياناً تناول فيه أبرز المستجدات المطروحة على الساحة المحلية، وفي طليعتها الاعتداء الاسرائيلي الذي شهدته الضاحية الجنوبية والبقاع الغربي والاستهداف الصاروخي الذي طال بلدات مارون الراس، وعيترون، ويارون الجنوبية، معرباً عن استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن 1701. وإذ أكد أنّ لبنان وشعبه يسعيان إلى استتباب السلام، أبدى أسفه حيال رغبة إسرائيل في خوض الحروب، معتبراً أنّ الخروقات الإسرائيلية السافرة وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية هي بمثابة اعلان حرب يُتيح لنا الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا.

وسلّط النائب بانو الضوء على أهمية ما تضمّنه خطاب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ذكرى مئوية لبنان حين قال "إنّ لبنان ليس أرضاً مستباحة لأيّ كان، وإننا قادرون على دحر أعتى الجيوش عن أرضنا، والحفاظ على استقلالنا ورسالتنا الحضارية. علّموا الجيل الطالع أنّ لبنان مهما تقلّبت الظروف سيبقى اكبر من أن يُبلع وأصغر من أن يقسّم".

وعوّل النائب بانو على حكمة فخامة رئيس الجمهورية وتداركه للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتخبّط بها لبنان عبر عقده طاولة حوار اقتصادية في قصر بعبدا في محاولة منه لاجتراح الحلول الاقتصادية الناجعة للأزمة التي باتت تهدم أحلام اللبنانيين وتهدّد لقمة عيشهم. وإذ أكد على أهمية هذه المبادرة الإنقاذية في فترة بالغة الدقة تداهمنا فيها استحقاقات مالية ومعيشية جسيمة، شدّد بانو على ضرورة التخلّي عن بعض الامتيازات التي منحتها لنفسها بعض الجهات على أن تصبّ هذه الأموال في مالية الدولة، والترفّع عن جميع الخلافات السياسية والمصالح الضيقة في سبيل تحقيق مصلحة لبنان العليا لتجنيب البلاد خطر الانزلاق.

على صعيد آخر، أعرب النائب بانو عن أسفه حيال الخطابات النارية الفارغة والكلمات الشعرية التهريجية التي تخطّت الخطوط الحمر لآداب اللياقة إذ تهجّمت على الرمز الأول للبلاد العماد ميشال عون وهو الرجل الوطني الأول وضمير الوطن ورأس السلطات والمؤتمن على الدستور. وتساءل النائب بانو " في ذكرى شهداء القوات، اسأل سمير جعجع عن أي قوات يتحدث؟ كفى حروباً مسيحية مسيحية! ألا يكفينا حقداً وضغينةً ودماءً وشهادةً؟ دعنا نتوحد ليبقى لنا مرقد عنزة في أرض استشهد لنا فيها أشقاء ورفاق وأخوة سلاح لنبقى في الوطن".