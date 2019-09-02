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عطالله ردا على جعجع: في قصر ملفت كتير بمعراب!

2
SEPTEMBER
2019
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من مناسبة لاحياء ذكرى شهداء القوات الى مؤتمر مطول لرئيس الحزب سمير جعجع، تحول قداس 2 ايلول المطعّم بهجوم سياسي شرس على العهد والدولة التي تبصم وتمشي بقرارات الدولية وعلى الارانب السياسية التي استحضرها جعجع للتهجم على جبران باسيل:

هجوم جعجع على باسيل من باب الحرص على الشراكة المسيحية وتحسره على ثقة كان يتمنى لو اعطيت له بشكل اكبر من القاعدة الشعبية، نال من وزير التيار عبارة واحدة:"خلي يشتغل اكتر ليزبط وضعو شوي " واكثر:

كلام جعجع عن مليارات الصفقات لم يمر مرور الكرام عند عطاالله فكان الرد على قاعدة : في قصر حلو كتير بمعراب"

ولان الامور بلغت برئيس حزب القوات حد الكلام عن جمهورية الارز وجمهزرية الموز، اضطر عطالله لاستحضار زمن الميليشيات:

لم ينتهز جعجع تلك الفرصة التي منحه اياه باسيل يوم 7 اب بالعودة لاتفاق معراب لا بل اكمل هجومه معليا سقوف الاتهامات والتهجمات فهل من يسأل بعد عمن تنصل فأخل باتفاق معراب؟

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