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بين الحدود الجنوبية والقصر الجمهوري وقصر المؤتمرات في ضبيه، توزع المشهد اللبناني اليوم.



جنوباً، هدوء حذر، في وقت تواصلت حركة الاتصالات الخارجية والداخلية لاحتواء الموقف، علماً ان المقاومة عرضت مشاهد خاصة حول العملية النوعية التي نفذتها أمس.



أما في القصر الجمهوري، فحضر الشأن الاقتصادي والمالي، من باب الإصرار الرئاسي على إطلاق عملية النهوض، عبر التزام تطبيق الورقة التي اقرت سابقاً في بعبدا. وفي هذا الاطار، جدد الرئيس ميشال عون الدعوة الى التعالي على الخلافات السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي الى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا. وتوجه الى المشاركين في اللقاء قائلاً: كلنا مسؤولون ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين، ومستقبلهم، وأمنهم، ولقمة عيشهم، ومن هذا المنظار، علينا أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق حتى أحلام شعبنا وآماله. ولفت رئيس الجمهورية الى ان التضحية مطلوبة من الجميع، انما عملية اعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وبادائنا وتبديل النمط السائد الذي اثبت فشله، تبقى الحجر الاساس للنهوض ببلدنا وتحقيق ما يطمح اليه مواطنونا.



ومن قصر المؤتمرات في ضبيه، رد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بشكل غير مباشر على كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس، والاتهامات التي كالها للعهد والتيار، حيث قال: لا تصدّقوا خرافات من يدّعي العزل لأنّه يستدرج العطف ولأن فكره إنعزالي، فنحن علينا المبادرة ووعلينا ان نتحمّل من لا يقوم بأي عمل إلاّ مهاجمتَنا لأن لا شيء لديه يقدّمه سوى الكلام بعدما تخلّى عن القضيّة.