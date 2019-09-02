بو صعب استقبل السفير البريطاني: إسرائيل هي وحدها من يجب أن يتحمل مسؤولية الأزمة المستجدة وتبعاتها

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استقبل وزير الدفاع الياس بو صعب، في منرله في الرابية، السفير البريطاني كريس رامبلنغ، وتم التطرق خلال الاجتماع الى آخر الاحداث الى حصلت على الساحة اللبنانية، بدءا من الإعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية والخروقات المستمرة وصولا الى ما جرى يوم أمس.



وأعرب السفير البريطاني عن قلقه من هذه التطورات، وقال إن بلاده "تحث الجانبين على ضبط النفس ومحاولة إيجاد حل سريع لإنهاء هذه الأزمة".



بدوره أبلغ وزير الدفاع سفير بريطانيا انه "منذ القرار 1701 والحدود الجنوبية للبنان تنعم بالهدوء رغم الخروقات الإسرئيلية اليومية لهذا القرار، إنما ما حدث منذ أسبوع من إنتهاكات فاضحة وإعتداء سافر على ضواحي العاصمة بيروت كان بمثابة تغيير لقواعد الإشتباك من قبل الإسرئيليين، ما أدى الى تفاقم الوضع الى ما وصلنا اليه"، مؤكدا أن "إسرائيل هي وحدها من يجب أن يتحمل مسؤولية هذه الأزمة المستجدة وتبعاتها، ولكن بدورها تبقى الحكومة اللبنانية حريصة على الهدوء والإستقرار وتعمل جاهدة لمنع تفاقم الأزمة".



كما ناقش الطرفان نتائج زيارة وزير الدفاع الأخيرة الى لندن والخطوات المرتقبة لتنفيذ التفاهمات التي جرت خلال الزيارة لناحية المساعدات والإستشارات للجيش اللبناني بموضوعي ضبط الحدود وتطوير وتحديث هيكلية الجيش.