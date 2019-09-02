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رسالة من شامل روكز إلى وزير خارجية تركيا

2
SEPTEMBER
2019
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توجه النائب شامل روكز، برسالة إلى وزير خارجية تركيا، مشيرا إلى أننا "قرأنا باهتمام كبير وصدمة أكبر بيانكم الأخير رداً على كلام صادر عن رأس دولتنا وبلادنا، رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، حول تاريخ بلدينا وشعبينا، وحول حقبة تاريخية أليمة".


وتابع "حضرة الوزير، يهمنا بداية ان نؤكد ان دافعنا لمخاطبتكم هو حرصنا على حاضر علاقات الصداقة بين بلدينا وشعبينا، وتمسكنا بأفضل مستقبل لروابط التفاعل السياسي والثقاقي والاقتصادي بيننا، تماماً بقدر ما أن دافعنا هو أمانتنا للتاريخ والحقيقة".


وأضاف "لن نطيل عليكم الكلام، ولكن نود أن نلفت نظركم إلى أن الساحة القائمة وسط عاصمتنا بيروت، والتي تشرفنا بزيارتكم لها قبل أيام، إنما هي ساحة الشهداء. والنصب التاريخي القائم وسطها هو تمثال الشهداء. ويوم ٦ أيار من كل سنة، هو عندنا رسمياً عيد الشهداء. وهذه الثلاثية، في الساحة والنصب والعيد، ليست عن شهداء وهميين، ولا عن بشر سقطوا في مواجهة أشباح، ولا عن ضحايا مجهولين لجلادين مُغفلين...هؤلاء شهداء حقيقيون فعليون تاريخيون، سقطوا في زمن نتذكره، كي لا نكرره ولا نستعيده أبدا".


وأكد أن "هؤلاء معلمون لنا في الحرية والسيادة والاستقلال، أسماؤهم خالدة في تاريخنا ووجداننا، من الشيخ محمد مسلّم عابدين الدمشقي، والشيخ عبد الحميد الزهراوي الحمصي، والشيخ احمد عارف الغزاوي، إلى الشيخ أحمد طبارة إمام جامع بيروت، والأخوين خازن، والأخوين حويك، وفاضل سعيد عقل، وعشرات بل مئات وآلاف من رفاقهم".


روكز، توجه إلى "حضرة الوزير"، بالقول "إن الأمم العظيمة هي التي تتعلم من اخطائها. وتستخلص عبر تاريخها ودروس ماضيها. وأنتم واحدة من تلك الأمم، التي نعول على صدقها وصدقيتها وصداقتها، انطلاقاً من الحقيقة التي تحرر كل البشر"، خاتما "مع التقدير".

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