الأشقر تعليقاً على بيان الخارجية التركية: ‫فليتم استدعاء السفير التركي طلباً للاعتذار

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تعليقاً على بيان الخارجية التركية، غرّد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر قائلاً:

‫لم تكتفِ الدولة التركية التي تأسست على أنقاض السلطنة العثمانية بالتنكر للمجازر التي ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن وغيرهم عام ١٩١٧؛ بل أتحفتنا بالأمس بالتفاخر بأفعال العثمانيين بحق العرب عامة واللبنانيين خاصة، ومن كافة الطوائف، خلال ٤٠٠ سنة من حكمهم.‬

‫فليتم استدعاء السفير التركي طلباً للاعتذار أولاً عن التهجم الذي طال رأس الدولة اللبنانية، واستيضاحاً لتبني الحكومة التركية لمجازر العثمانيين بحق شعبنا.‬