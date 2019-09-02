هكذا علّقت الخارجية السورية على عملية حزب الله امس عند الحدود

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أشادت وزارة الخارجية السورية بـ"العملية النوعية" التي نفذها حزب الله اللبناني مستهدفاً آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية للبنان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية :"إن دمشق تعرب عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني".



وأضاف:" أن سوريا تجدد وقوفها الكامل مع المقاومة الوطنية اللبنانية وحقها المشروع، جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني، في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان وتحرير باقي أراضيه المحتلة، والتصدي لاعتداءات الكيان الإسرائيلي المتواصلة".



وكان حزب الله قد أعلن الأحد تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيميم قرب الحدود الجنوبية للبنان، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق نحو مئة قذيفة على أطراف قرى لبنانية حدودية.