الرئيس عون: لعدم تحويل الخلاف في الرأي لنزاع على حساب مصلحة الوطن العليا

A + A -

اعلن الرئيس العماد ميشال عون ان الظروف الاقتصادية والمالية تتطلب من الجميع التعالي عن خلافاتهم السياسية أو الشخصية وعدم تحويل الخلاف في الرأي الى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا.



وقال الرئيس عون، في كلمة في بداية الاجتماع الاقتصادي في قصر بعبدا:" كلنا مسؤولون ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين، ومستقبلهم، وأمنهم، ولقمة عيشهم... لذلك، علينا أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق أحلام شعبنا وآماله".



واشار الى أن اللقاء اليوم هو للنظر في ايجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي الذي انعقد في 9 آب الماضي، وإيجاد مجموعة من الخطوات والإجراءات، المسؤولة والموضوعية تؤدي الى بدء مرحلة النهوض، وإبعاد اي تدهور يضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الوطن.



وشدد على ضرورة اتّخاذ خطوات تستكمل القرارات التي انطوت عليها ميزانية العام 2019 من حيث تعزيز مالية الدولة وخفض العجز فيها وتمهد بالطبع لإقرار ميزانية العام 2020 في موعدها الدستوري