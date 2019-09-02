وزير البيئة أطلق الحملة الوطنية لحماية الاحراج من الحرائق في 8 ايلول: ماذا ننتظر بعد احتراق 1200 هكتار من المساحات الخضراء و3 ملايين شجرة؟

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أطلق وزير البيئة فادي جريصاتي ظهر اليوم الحملة الوطنية لحماية الاحراج من الحرائق في 8 ايلول الحالي بالتعاون مع جمعية التحريج في لبنان وجمعية الثروة الحرجية والتنمية وذلك في مؤتمر في قصر المؤتمرات في ضبية شاركت فيه رئيسة الهيئة الوطنية للمرأة كلودين عون روكز وممثل رئاسة مجلس الوزراء رئيس غرفة ادارة الكوارث في رئاسة الحكومة زاهي شاهين ، وممثل قائد الجيش العميد زياد هيكل ، وممثلة مدير الدفاع المدني المحامية ريما المر ، ممثل مدير عام جهاز أمن الدولة العقيد مروان صافي ، رئيس شعبة الخدة والعمليات في الدفاع المدني جورج بو موسى، مديرة جمعية التحريج في لبنان مايا نعمة، وممثل جمعية الثروة الحرجية والتنمية هشام سلمان وعدد من رؤساء البلديات .



بعد النشيد الوطني اللبناني ، قدّم الحفل الاعلامي وسام بريدي ، ثم كانت كلمة وزير البيئة فادي جريصاتي الذي رأى " أن ألارقام عن المساحات الحرجية والحرائق تثير النقزة ونحن امام خيارات إما النق والسؤال عن الدولة وماذا تفعل أو أخذ مبادرة ومحاولة تغيير الصورة كما نفعل كل يوم ، وأعتقد أن مرحلة النق على الدولة ولّت ولم تعد على الموضة ، وقد ردّيت أكثر من مرة على اتهام الدولة الدائم ولن أكرّر نفسي، لمن يسأل أين الدولة : أنتم البلديات ونحن الدولة ، وقد حضرتم من أماكن بعيدة حتى تحموا قراكم وما تبقّى من غاباتكم كي نترك شيئاً لأولادنا وأولاد أولادنا ".وأشار الى " أن الحديث عن رقم 13 في المئة للمساحات الخضراء في لبنان هو رقم غير صحيح وهو أقلّ من ذلك علماً أنه ليست لدينا إحصاءات دقيقة ،وهناك بين 1100 و1200 هكتار مساحات محروقة و3 ملايين شجرة ماذا ننتظر بعد من صفعات لنستفيق ولنقوم بشيء وبسرعة ".



وأوضح " أن فكرة المؤتمر اليوم هي توجيه صرخة ليس للنق بل لنقوم بمبادرة ايجابية وخطوات سريعة تبدأ يوم الاحد المقبل في 8 ايلول الذي هو موعد لكل اللبنانيين الحريصين على ما تبقّى من مساحات خضراء كي يأـوا ويساعدوا 120 بلدية معرّضة لخطر الحرائق وتحدثت عنها استراتيجية ادارة الحرائق، وهذا العمل يكمل معنا من 15 ايلول لغاية 15 نيسان من اجل تنظيف الاحراج والتشحيل.وتبقى الخطة الأطول والتي تمتد من نيسان حتى ايلول كي يكون موسم الحرائق الحقيقي بدأ ".



وتمنى وزير البيئة " الخروج بنتائج عملية "، وقال " نحن كوزارة نعمل مع جمعية التحريج وجمعية الثروة الحرجية ومع كل الجمعيات التي ترغب في العمل وأخص بالتحية مديرة جمعية التحريج".



وإعتبر جريصاتي " أن ما حصل في غابة الامازون ليس تفصيلاً بل اضاء للعالم أهمية المساحات الخضراء كما اضاء على اهمية شعار الامم المتحدة One Planet "، وأسف " لأن أكثر الحرائق بنسبة 50 الى 60 في المئة هي من صنع أيدينا وهذا يرتّب على المواطن وعلى البلديات مسؤوليات كبيرة ، وفي الوقت الذي أقاتل داخل مجلس الوزراء لتحصيل مداخيل للبلديات وإعفائها من ديونها الخاصة بشركة سوكلين فعلينا في الوقت ذاته أن نسأل البلديات عن عملها من اجل مكافحة الحرائق، هناك مسؤوليات كبيرة علينا جميعاً ونحن في الوزارة نحاول حماية محمياتنا الطبيعية ".



ونوّه وزير البيئة " بمبادرات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون البيئية وفي طليعتها الاحتفال بزرع الشجرة المليون وحماية الطيور المهاجرة ودرب الجبل من اجل تشجيع السياحة البيئية فإستحق أن يكون البيئي الاول رغم مسؤولياته الوطنية الكبيرة الاخرى، وكل ذلك ايضاً بفضل جندي مجهول هي السيدة كلودين عون التي اشكرها على جهودها كي يلعب القصر الجمهوري الدور الذي نحلم به ".



بعد ذلك، عرضت مديرة جمعية التحريج مايا نعمة تفاصيل وإرشادات عن الحملة التي ستبدأ في 8 ايلول ، لتبدأ بعدها حلقة النقاش الاولى التي تناولت الاجراءات الضرورية للوقاية من الحرائق وزيادة الجهوزية وتكلم فيها كل من مدير قسم ادارة الحرائق في جمعية التحريج جوزف بشارة والموظف في ادارة الفاو جواد أبو غانم ورئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة للدفاع المدني جورج أبو موسى ورئيسة دائرة الانظمة الايكولوجية في وزارة البيئة لارا سماحة.



ثم إنعقدت حلقة نقاش ثانية شارك فيها ممثلو الادارات الرسمية المعنية بالاستراتيجية الوطنية لادارة حرائق الغابات لتوضيح دور كل ادارة في الاستراتيجية وكيفية تفعيلها في السنوات المقبلة وشارك في هذه الحلقة وزير البيئة ومدير ادارة الكوارث في السراي الحكومي زاهي شاهين وممثلة مدير عام الدفاع المدني ووزارة الداخلية المحامية ريما المر وممثل قائد الجيش العميد زياد هيكل.