بقرادونيان يرد على بيان الخارجية التركية: مشكلة تركيا ليست مع الارمن فقط بل مع الحقيقة

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رد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان على بيان وزارة الخارجية التركية، قائلا: "الرئيس عون على حق، مرة اخرى اثبت السلطان التركي الجديد اردوغان بلسان وزارة الخارجية التركية ان مشكلة تركيا ليست مع الارمن فقط بل مع الحقيقة وكل من يلفظ بالحقيقة، نعم الرئيس العماد ميشال عون قال الحقيقة.



اما اردوغان فأعرب عن الحقيقة المطلقة من ايام العثمانيين الى تركيا الحالية، انكار التاريخ والارهاب واعادة احياء الحلم العثماني"، سائلا "هل لا نزال نؤمن بالصداقة والعلاقات التاريخية اللبنانية التركية؟".



وفي موضوع رد المقاومة على العدوان الاسرائيلي، قال بقرادونيان: "الدفاع عن النفس حق مقدس والرد على العدوان واجب وطني، فكل من يدافع عن وطنه وشعبه والكرامة الوطنية هو البطل واشرف الناس".