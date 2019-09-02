معلومات جديدة تُكشف عن عملية حزب الله بالأمس

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اشارت مصادر لقناة الميادين الى ان "حزب الله يمتلك تصويراً للعملية في مستوطنة أفيفيم وهو جاهز لنشره متى قررت القيادة ذلك".



ولفتت المصادر الى ان "نقطة الاستهداف غير مرئية من بلدات مارون الراس ويارون وعيترون سوى من زوايا لم يتوقعها الجيش الاسرائيلي"، مؤكدة أن " كون النقطة المستهدفة غير مرئية إلا من زوايا غير محددة يدل على جهد استخباري متقن لحزب الله".



ورأت المصادر أن "مزايا صاروخ الكورنيت تؤكد استحالة عدم سقوط قتلى وجرحى حتى بوجود تصفيح عادي للهدف الأقل تصفيحاً من الميركافا"، موضحة أن "بيان المقاومة صدر باسم الشهيدين ياسر ضاهر وحسن زبيب أي أنه رد على اعتداء سوريا".