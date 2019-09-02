طبيب لبناني.. خُلِع باب منزله ووُجِدَ مقتولاً!

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عُثر على الطبيب اللبناني محمد كحيل مقتولاً بطعنة في الصدر في شقته في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب ابن شقيقة كحيل، فان الشرطة عثرت على جثة محمود (56 عاماً) يوم السبت، مشيراً إلى أنّهم فقدوا الاتصال مع الضحية منذ يوم الخميس، قبل ان يتم خلع باب منزله من قبل الجيران والاصدقاء ليجدوه مقتولا، موضحا الا اثر لعملية سرقة ولا حتى للسكين الذي طعن فيه الضحية.

تجدر الاشارة الى أن كحيل الذي غادر لبنان إبان الحرب الأهلية، وتخصص في مجال جراحة الأطفال ، هو ابن منطقة البداوي – طرابلس، يعمل كطبيب في فرنسا منذ سنوات عديدة وهو يأتي إلى لبنان في زيارات متقطعة.