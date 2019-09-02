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الرد الذي قام به حزب الله لم يكن رداً على سقوط طائرتي الاستطلاع في الضاحية

2
SEPTEMBER
2019
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نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر مطلعة على موقف "حزب الله"، قولها: "إنَّ الرد الذي قام به الحزب لم يكن رداً على سقوط طائرتي الاستطلاع الإسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأحد الماضي، وإنما كان رداً على استهداف مركز لـ"حزب الله" قرب دمشق ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الحزب الذي أطلق اسميهما على عملية استهداف الآليات الإسرائيلية، أمس، وذلك ضمن "معادلة فرض قواعد الاشتباك" التي رسمها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، عندما قال "عندما تقتلون منا في سوريا سوف نرد في لبنان"، مذكّرة كذلك بالرد الذي حصل في مزارع شبعا، قبل ذلك عند مقتل سمير القنطار، وبعدها عماد مغنية على الأراضي السورية.

ومع تأكيد المصادر نفسها وقوع 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي في إطلاق الصواريخ، أمس، لمحت إلى أن الرد على سقوط الطائرتين سيكون بإسقاط طائرة مسيّرة، وذلك خاضع للتوقيت لاحقاً.

الشرق الأوسط
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