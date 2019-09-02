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حزب الله حرص على اعتماد ردّ «مدروس» و«موْضعي» من دون أن يستدرج حرباً

2
SEPTEMBER
2019
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ساد «حبْس أنفاس» كبير بعيد الردّ الذي اكتسب أهميةً في «جغرافية» الاستهداف التي طاولت للمرة الأولى منطقةً خارج مزارع شبعا المحتلة هي مستعمرة افيفيم (المتاخمة لبلدة مارون الراس)، وذلك بعدما سارع جيش العدو الاسرائيلي الى قصف بلدات لبنانية حدودية ولا سيما خراج مارون الراس وعيترون ويارون متسبّباً باندلاع حرائق في الأحراج، وسط إطلاق تل ابيب إشاراتٍ.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان: «استهدفت قوات الإحتلال الإسرائيلي خراج بلدات مارون الراس، عيترون ويارون بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، ما أدى إلى إندلاع حرائق».

وفيما كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية تؤكد أنها «ستّتخذ كل الإجراءات لحماية مدنييها»، فتح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري «الخط الساخن»، وأجرى اتصالين بكل من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، طالباً تدخلهما والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية.

واستوقفت دوائر مراقبة أن «حزب الله» في ردّه على الضربة الاسرائيلية المباغتة في معقله والتي عكستْ ترْك تل ابيب مقعد «المتفرّج» في المنازلة الطاحنة بين واشنطن وطهران، تعمّد «الانتقام» في بقعةٍ لم يسبق أن كانت في «دائرة النار» واختار أن يكون الردّ من «توقيع» كتيبة تحمل اسم عنصريْه اللذين سقطا في عقربا السورية قبيل استهداف الضاحية الجنوبية قبل أسبوع.

وتوقفت الدوائر عند أن الحزب حرص على اعتماد ردّ «مدروس» و«موْضعي» يوجّه الرسالة المطلوبة من دون أن يستدرج حرباً في لحظة المنازلة الطاحنة بين واشنطن وطهران والمخاطر المرتفعة للعب بالنار فوق «برميل البارود».

وعلمت «الراي» من مصادر في «محور المقاومة»، أن الوحدات الخاصة في الحزب كانت رصدت في الساعات الـ 24 الماضية مجموعة من 18 جندياً اسرائيلياً كانوا في مرمى النار، إلا أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله رفض تنفيذ العملية تفادياً لانزلاق الوضع الى حرب، كما أنه جرى رصْد قائد كتيبة دخل مقره الساعة الثامنة صباحاً، وكان من المفترض أن يخرج في الخامسة مساء ولكنه لم يخرج.

واذ اعتبرت المصادر أن «الحساب أُقفل مع الاسرائيليين»، تحدّثت عن مغازي تنفيذ العملية في وضح النهار وبصاروخ موجَّه «لايزرياً» كي يتجنّب الحزب الكشف عن قدراته المخفية.

وها قد تجاوزتْ الجبهة اللبنانية – الاسرائيلية أمس «قطوع» الانزلاق الى حربٍ بعدما نفّذ «حزب الله» رداً «مدروساً» تجرّعته تل أبيب بعد أسبوع على «إغارة» طائرتيْن اسرائيليتيْن مُسَيَّرتيْن على قلب الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الأحد الماضي بعيْد مقتل اثنين من كوادر الحزب في سورية (بضربة إسرائيلية).

وبعد نحو ساعتيْن من «شدّ الأعصاب» الذي ساد عقب تنفيذ «حزب الله» وعدَه بالردّ، أطلقت اسرائيل إشاراتٍ أوحت بأنها «تلقّت الردّ» ولن «تعقّب» بضربة يمكن أن تجرّ الى مواجهة كبرى».

وكان «حزب الله»، أعلن أنه «عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر (أمس) دمرت ‏مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم، ‏وقتل وجرح من فيها»، قبل أن تنقل قناة «المنار» (التابعة للحزب) سقوط 4 إصابات في صفوف الاسرائيليين ويكشف الإعلام الحربي التابع لـ «المقاومة الاسلامية» ان «الآلية الإسرائيلية المستهدفة من طراز wolf وتتسع لثمانية جنود».

الراي الكويتية
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