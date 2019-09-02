السنيورة: المواجهة على الحدود انتهت كما لو أنها مرتبة سابقا بين الجانبين

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اشار رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إلى أن “ما وقع على الحدود مع إسرائيل، جرى في تغييب كامل للدولة اللبنانية”، محذرا من “انفراد حزب الله باتخاذ المواقف ويحاول توريط البلاد”.

وفي حديث تلفزيوني رأى السنيورة انه “من غير المقبول أن يبادر حزب الله إلى القيام بعملية من هذا النوع”، معتبرا أن “ما حدث غير مقبول كما أنه يطرح قضية الاستراتيحية الدفاعية للبنان”.



وشدد على أن “المواجهة على الحدود انتهت كما لو أنها مرتبة سابقا بين الجانبين وليس بالضرورة من خلال اتصال مباشر، بل من خلال أي عمل تقوم به بعض الافرقاء بحيث أدى إلى تنفيس الاحتقان الذي كان ساريا”.