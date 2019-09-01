أبو زيد يردّ على الخارجية التركية : تعبّر عن ذهنية التسلّط التي ورثتها عن السلطنة العثمانية وأقل رد استدعاء السفير

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ردّ مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل ابو زيد على بيان وزارة الخارجية التركية فقال عبر حسابه على تويتر " ان تطاول الخارجية التركية على رأس الدولة في لبنان هو مدان ومرفوض وما هو الا تعبير عن ذهنية التسلّط والهيمنة التي ورثتها الدولة التركية عن السلطنة العثمانية البائدة.

إن أقل ردّ من الدولة اللبنانية هو إستدعاء السفير التركي لدى لبنان لتوجيه رسالة شديدة اللهجة الى السلطات في أنقرة علّها تستفيق أن زمن السلطنة والتسلّط ولّى الى غير رجعة وان التاريخ لا يعود الى الوراء وان لبنان الكبير الذي يحتفل بمئويته الاولى سيبقى وطناً سيداً حراً مستقلاً وخصوصاً في ظل رئاسة العماد ميشال عون الذي نجدّد معه القول " لبنان أكبر من أن يُبلَع وأصغر من أن يُقسّم ".