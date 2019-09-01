مخزومي: من حق لبنان أن يحافظ على سيادته ويعزز الإجراءات التي تحفظ أمنه واستقراره

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اعتبر رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي أن من حق لبنان أن يحافظ على سيادته ويعزز الإجراءات التي تحفظ أمنه واستقراره، لافتاً إلى أن من أهم مقومات أمنه وحدته الداخلية وسلمه الأهلي.

ورأى مخزومي ضرورة تجنيب لبنان حرباً لا يحمد عقباها، داعياً المجتمع الدولي وعواصم القرار التدخل ولجم أي تصعيد أو اعتداءات إسرائيلية جديدة، والمطلوب أيضاً من المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على إسرائيل للانسحاب من ما تبقى محتلا من الاراضي اللبنانية.

وثمن مخزومي الجهود التي بذلت لعدم الانجرار الى حرب جديدة كانت ستتسبب بها إسرائيل عندما اعتدت على سيادة لبنان، مؤكداً ان مضاعفة الجهود الدولية لترتيب أوضاع المنطقة عبر الحوار لا سيما على مستوى الازمة في الخليج ومع إيران سيكون له انعكاسات ايجابية على أمن لبنان واستقراره.