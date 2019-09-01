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المقاومة تصدُق الوعدَ من جديد.

1
SEPTEMBER
2019
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المقاومة تصدُق الوعدَ من جديد.

 

عنوان شبهُ وحيدٍ على الساحة اللبنانية والاقليمية، وربما الدولية اليوم، بعد العملية النوعية التي اعلنت "المقاومة الإسلامية" عنها في بيان جاء فيه: عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1أيلول 2019، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم، شمال فلسطين المحتلة، وقتل وجرح من فيها.

 

النتيجة الفورية محلياً، اجواء احتفالية شعبياً، ومواكبة سياسية على اعلى المستويات، حيث اجرى رئيس الحكومة اتصالات اميركية وفرنسية اطلع رئيس الجمهورية على فحواها. اما اسرائيلياً، فهلع وارتباك وفتح لأبواب الملاجئ، وموقف متردد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 

وفي انتظار تطورات الساعات المقبلة، وفي مقابل مشهد الوحدة الوطنية الذي عبَّرت عنه الايام الاخيرة بعد الاعتداء الاسرائيلي على لبنان، والتي توَّجتها مواقف رئيس الجمهورية في رسالته الى اللبنانيين امس... لغة خشبية، وشعارات فارغة، واستهداف للموقع الرئاسي ومَن وما يمثل، وبحسب مصدر وزاري للـ otv، رد سلبي واضح على دعوة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في السابع من آب الفائت إلى العودة الى تفاهم معراب، بمواصلة الاتهامات العشوائية بالفساد، من دون اثبات سوى الكذب والمزيد من الكذب.

 

باختصار، المشهد اللبناني اليوم: كرامة وطنية من جهة، ودناءة سياسية من جهة أخرى، يختم المصدر. أما الانظار غداً، فنحو قصر بعبدا، الذي يستضيف لقاء اقتصادياً برئاسة رئيس الجمهورية بعد الظهر، تكريساً لمواصلة العمل الجدي نحو اخراج البلاد من الوضع الاقتصادي الموروث، بتنفيذ الورقة الاقتصادية والمالية التي اقرت في بعبدا.

 

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