أدرعي يغرّد بعد العملية...بلهجة أنعم من المتوقّع

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غرّد المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي ان "حزب الله تمكن من تنفيذ العملية التي خطط لها ولكنه فشل في تحقيق الغاية التي كان يخطط لها. العملية التي نفذها حزب الله كانت متمثلة بإطلاق بين ٢-٣ صواريخ مضادة للدروع باتجاه جيب عسكري وموقع أفيفيم دون وقوع إصابات."



وتابع أدرعي " لقد رد جيش الدفاع على العملية التي نفذها حزب الله باستهداف الخلية التي أطلقت الصواريخ المضادة للدروع بالاضافة الى اطلاق نحو ١٠٠ قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران في جنوب لبنان. كما نفذت مروحيات حربية غارات على أهداف أخرى".



وفي تغريدة لاحقة طغى عليها الطابع الناعم، أعلن أدرعي أن "رئيس الأركان الجنرال كوخافي عقد جلسة لتقييم الوضع بمشاركة كبار قادة جيش الدفاع وأوعز بمواصلة الحفاظ على حالة جاهزية وتحسينها نظرًا لتطور الأحداث. نحن مستعدون لكل الاحتمالات".