المقاومة تستهدف آلية عسكرية إسرائيلية وتوقع قتلى وجرحى وإسرائيل تردّ بقصف مدفعي

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أعلنت حزب الله، في بيان، أنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1أيلول 2019، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم (شمال فلسطين المحتلة) وقتل وجرح من فيها".



ونقلت وكالة "رويترز" عن جيش العدو الإسرائيلي، أن صاروخا مضادا للدبابات أطلق من لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة.

كما نقلت عن تلفزيون العدو أن الجيش أمر السكان قرب الحدود بالبقاء في أماكن مغلقة وبفتح الملاجئ في المنطقة.

هذا ويقصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة مارون الراس بقذائف فوسفورية.



ونقلت قناة المنار أن الحرائق مندلعة في سهل مارون الراس والمدفعية الإسرائيلية ما زالت تقصف أطراف البلدة.