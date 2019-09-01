العشاء السنوي لهيئة الفرزل في التيار - سليم عون: المعالجة الإقتصادية ستكون ناجحة بقدرة رئيس الجمهورية

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نظّمت هيئة الفرزل في التيار الوطني الحر عشاءها السنوي في مطعم "الزعرور" في الفرزل – الحبيس بمشاركة ممثل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل النائب سليم عون ومختار الفرزل هاني ضاهر ممثّلاً النائب ميشال ضاهر ورئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان وأعضاء البلدية والمختار جورج دعيبس وخوري الرعية الأب جوزف الصغبيني ومدير المنطقة التربوية في البقاع يوسف البريدي، وعضو المجلس السياسي في التيار وليد الأشقر ومدير الشؤون الحزبية في مكتب رئيس "التيار" منصور فاضل ومفوّض التحكيم ماجد بويز ورئيسة لجنة العمل الوطني غادة عساف ومسؤول العلاقات مع القوى الوطنية والفلسطينية رمزي دسوم ومساعد منسق لجنة النازحين إميل الهاشم والشاعر حبيب يونس، ومنسّقة هيئة قضاء زحلة جيهان جبور وأعضاء الهيئة وعضو مجلس القضاء ابراهيم أحمراني وعضو لجنة البلديات صابرين عبد الخالق، إضافةً إلى هيئة الفرزل وحشدٍ من مناصري التيار في البلدة.

قازان: حبيس الفرزل شاهد على القيم والتراث



كلمة هيئة الفرزل ألقاها نائب المنسق الأستاذ سمير قازان الذي لفتَ إلى دور الفرزل وتاريخها وموقع الحبيس كشاهد على التراث والقيم والإيمان، وأكَّد التزام التيار مبادئ الرئيس المؤسس العماد ميشال عون الذي وصفه بفخر الدين المعني الثالث لأنه شق درب الإستقلال والسيادة والوطنية، مشدّداً على أن بناء الوطن يتم بالتسامح والتكاتف.

جبور: دور الهيئات المحلية أساسي في النهوض التنظيمي



منسقة قضاء زحلة جيهان جبور أكدت ضرورة النهوض بالعمل التنظيمي وعلى دور الهيئات المحلية في البلدات، مشيرةً إلى مؤتمر تنظيمي تنوي هيئة القضاء تنظيمه في الخريف. وشددت على الديموقراطية في التيار لافتةً إلى الإجراء الذي بادر إليه الوزير جبران باسيل باختيار سيدتين لتولي منصبي نائب الرئيس للشؤون الإدارية والسياسية، كما تحدثت عن أهمية عنصر الشباب في ضخ دم جديد في التيار.

عون: رئيس الجمهورية رسم النهج التفاهمي



ممثل رئيس "التيار" النائب سليم عون استذكر التاريخ النضالي وقال أنا من مجموعة كبيرة وضعت ثقتها بالعماد عون بأخلاقيته ووطنيته منذ ما أطلق حركته ولم يخيب آمالنا، وسلم أمانة التيار لنا وطالبنا ان نكون ضمانة بعضنا البعض ويجب أن نحافظ عليها ومن هنا نرى اننا وضعنا قطارنا على السكة وله محطات عدة من ضمن نظام داخلي، وأضاف أنَّ التيار يقدم نموذجاً للديموقراطية الداخلية وأن الإنتخابات الداخلية يجب ألا تؤخرنا عن القيام بواجباتنا. ولفت إلى أنَّ رئيس التيار جبران باسيل يقدم على ولاية ثانية معتبراً أنها ستكون ناجحة كالولاية الأولى ومؤكداً أن التيار غني بالشخصيات والطاقات وأن هناك نهضة من خلال الدم الجديد.

ولفت عون إلى أنَّ من المسارات التي رسمها الرئيس عون النهج التفاهمي الذي يجب أن نتّبعه في لبنان في العلاقات مع القوى السياسية وايجاد مساحة حوار وتلاقي بين كل اللبنانيين، مؤكداً أن التفاهمات السياسية هي من صلب العمل الديموقراطي فإذا اتفقنا لا يعني ذلك أننا نخرب البلد لا بل بالعكس.



وأشار في موضوع التوتر على أثر الإعتداء الإسرائيلي إلى أن الجيش اللبناني أصبح في هذا العهد غير مكبل بالقرار السياسي وله مطلق الصلاحية في الدفاع عن لبنان وإلى أن تصديه للطائرات الإسرائيلية المسيرة هو بداية ليستعيد الجيش دوره وليعود صاحب القرار ويدافع عن لبنان عند أي إعتداء اسرائيلي. وأضاف بالتالي سيصبح الجيش القوة الأولى التي تدافع عن لبنان بمساندة الشعب المقاوم الذي لا يرضى بأي مس بسيادته والذي سيكون خلف جيشه، لافتاً إلى أن الرئيس العماد عون علمنا الوقوف دائماً مع الجيش وأن الجيش اللبناني دائماً على حق.

وعن الحوار الإقتصادي غداً الإثنين في قصر بعبدا رأى عون أنَّ هناك "أصوات بوم" تسعى للتيئيس، وقال إنه صحيح الوضع صعب لكننا ومن منطلق أنَّ الرئيس عون لم يخذلنا أبداً فإننا نضع كلبنانيين ثقتنا فيه مرة جديدة، داعياً إلى عدم الإنجرار وراء الأوهام والأصوات التي تشيّع لحصول انهيار. وشدد على أنه لدى لبنان الامكانية للمعالجة وعلى أن اللبنانيين سيشعرون بالفرق شهراً بعد شهر لأن المعالجة الاقتصادية ستكون ناجحة بقدرة رئيس الجمهورية والملتفين حوله.

تكريم منسّقَي الفرزل السابقين وناشطَين متوفيّين



وبعد ذلك تم تكريم منسقيَ الفرزل السابقَين نقولا زعرور ويوسف قازان بدروع تقديرية، وكذلِك الناشطين في هيئة الفرزل المتوفيين عبده نصرالله وكلود مزرعاني وذلك بدروعٍ تذكارية سلمها النائب سليم عون والمنسقة جيهان جبور لزعرور وقازان، ولنجل عبده نصرالله في حين تسلم منسق هيئة الفرزل ملحم مساعد درع مزرعاني. ثم تم قص قالب حلوى للمناسبة.



أشعار حبيب يونس



وقد ألهب الشاعر حبيب يونس الجو بِقصائد وطنية ترمز إلى وطنية الرئيس عون وديناميكية الوزير باسيل من بينها "للعهد صوتي" وأنت الامام وانت في أمام"، وقدّمت الحفل الناشطة منى زعرور.