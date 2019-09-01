احباط عملية ترويج 105 كلغ من حشيشة الكيف بين جيل الشباب في قضاء عاليه

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملف تجارة وترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانيّة، وبناء لمعلومات توافرت لهذه الشعبة عن عملية يجري التحضير لها في قضاء عالية، بغية تسليم كمية كبيرة من حشيشة الكيف لترويجها بين فئات الشباب المقيمين في المنطقة المذكورة .

وفي سبيل احباط هذه العملية كثفت الشعبة جهودها، بحيث تمكنت من تحديد كامل هويات جميع المخططين والمتورطين في هذه القضية وهم:

- م. ش. (مواليد العام 1986، لبناني) الرأس المدبر للعملية، ومطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بجرم مخدرات

- ر. ش. (مواليد العام 1998، لبناني)

- ي. ش. (مواليد العام 1982، لبناني)

على أثر ذلك، كلفت الشعبة قطعاتها المختصة لمراقبة المذكورين، ووضعت خطة لتوقيفهم بالجرم المشهود عند قيامهم بتسليم كمية المخدرات.

بتاريخ 28/8/2019، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت قوة تابعة لشعبة المعلومات كمين محكم في بلدة كفرمتى جرى خلاله توقيف جميع المتورطين، وضبط سيارة نوع "بيجو رابيد" تحتوي على كمية من مادة الحشيشة موضبة داخل مستوعبات زنتها الإجمالية /105/ كلغ. وبتفتيش منزل الموقوف الأول في عرمون ضبط كمية نصف كلغ من حشيشة الكيف إضافة الى كمية من مادة السالفيا وميزان الكتروني حساس.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب اليهم.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص مع المضبوطات بناء على اشارة القضاء.