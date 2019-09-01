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محامي كارلوس غصن يهاجم نيابة طوكيو.. ما جديد القضية؟

1
SEPTEMBER
2019
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هاجم المحامي الفرنسي للرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف نيسان - رينو كارلوس غصن، الذي وجهت إليه أربع اتهامات في اليابان، في مقال نشر في صحيفة فرنسية اليوم الأحد، نيابة طوكيو التي اتهمها "بالإنحياز".
 
وكتب فرنسوا زيميراي: "حان الوقت لكشف انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النائب العام لطوكيو"، مشيراً إلى "تقصير خطير في واجب عدم الانحياز، مثل تواطئه الأعمى مع نيسان والسلطات السياسية في البلاد". وأضاف أن "كل شيء يبدو مباحا للنائب العام الياباني الذي يبدو أنّ الرهان الفعلي في نظره هو حفظ ماء وجه وتقويض الوصاية الفرنسية على نيسان عبر حماية مسؤوليها الحاليين الذين أُبرم اتفاقا سريا معهم".
الصفعات تتوالى.. إقالة كارلوس غصن رسميًا من هذا المنصب!
 
وتابع المحامي سائلاً: "كيف يمكن لديموقراطية أن تقبل بحرمان زوجين من أي اتصال منذ 150 يوماً إنتقاماً من الزوجة التي كانت محقة في إدانة تجاوزات نظام، حتى أن النائب العام تجرأ على طرح هذه الحجة، لقد نبهت رؤساء الدول والرأي العام (...) ليست هناك وسيلة لإسكاتها". وقد مُنع غصن وزوجته من تبادل الحديث. أكّد زيميراي أنّ "المعاملة المخصصة لمواطننا تمييزية (...) وهذه الحدة الإستثنائية تضرّ بإمكانية إجراء محاكمة عادلة".
 
وفي فرنسا، قال محامي غصن إنّ مجلس إدارة "رينو" حرم رئيسه السابق من حقوقه في الراتب والتقاعد من دون أن "ينتظر ليرى بوضوح" الوضع، مشيراً أيضاً إلى أنّ فقرات من تقرير محاسبة "نُشرت حتى قبل أن يطلب من المعني الرئيسي التكلم".
 
وكان غصن (65 عاماً) أوقف في اليابان في تشرين الثاني لدى هبوط طائرته الخاصة في مطار طوكيو، وسجن مرّة أولى ثمّ أفرج عنه بكفالة في آذار قبل أن يتم توقيفه مجدّداً بعد وقت قصير. وقد أفرج عنه بكفالة في نيسان وينتظر اليوم محاكمته في اليابان.
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