مارتين نجم كتيلي ... نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية

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مارتين نجم كتيلي ناشطة في التيار الوطني الحر

. مستشارة في اللجنة المركزية للمال (٢٠١٤-٢٠١٥) .

.شغلت منصب مستشارة في مكتب نائب الرئيس للشؤون الإدارية (٢٠١٥-٢٠١٧) .

أمينة سر التيار (٢٠١٨-٢٠١٩).

فازت بالتزكية في الانتخابات الرئاسية للتيار بمركز نائب الرئيس للشؤون الإدارية( ٢٠١٩)

منذ العام 2017 عضو في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تم انتخابها عضوا في المكتب التنفيذي للهيئة.خبيرة في مجال الصحة العامة والتنمية.

عملت بشغف لأكثر من ٢٠ عاماً في مجال التخطيط الاستراتيجي، وإدارة وتنسيق البرامج، وبناء القدرات والتدريب، وتغيير السياسات، والاتصال والتواصل .

تتمتّع بخبرة واسعة في مواضيع النوع الاجتماعي والسكان.

عملت على بناء شبكات متينة وشراكات عابرة للقطاعات ومع منظمات الأمم المتحدة، والوزارات والإدارات العامة، والمؤسسات الخاصة والجمعيات غير الحكومية في لبنان والمنطقة العربية.

حائزة على شهادة ماجستير في الصحة العامة من الجامعة الأميركية في بيروت.

أستاذة ممارسة في وحدة التواصل والعمل المجتمعي في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت منذ شباط 2012.

متزوجة من نور كتيلي وهي أم لولدين: فؤاد وغابريال .