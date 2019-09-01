المحامية مَي خريش ... إبنة الجنوب المقاوم نائب ريس التيار للشؤون السياسية

A + A -

المحامية مَي خريش إبنة الجنوب المقاوم

عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر منذ العام٢٠١٨

فازت بالتزكية نائباً لرئيس ‏التيار الوطني الحر ‏للشؤون السياسية في ‏انتخابات ٢٠١٩

من عائلة عُرفت بمواقف رجالها الوطنية من المثلث الرحمة الكاردينال مار أنطونيوس بطرس خريش إلى الشهيد المونسينيور البير خريش…

المحاماة بالنسبة لها ليست مهنة بل رسالة على من يحملها أن يكون حارساً للحق ومدافعاً عن العدالة

إتخذت من المحاماة وسيلة للنضال في سبيل حقوق الوطن والإنسان والحريات العامة.

ناشطة في العمل الإجتماعي الإنساني من باب الاهتمام بالأولاد ذوي الإرادة الصلبة…

السياسة بالنسبة اليها مسؤولية لتحقيق التطوير في بناء الدولة والمجتمع .

كاتبة سياسية وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي…

نشأت على مباديءالعماد ميشال عون مؤسس التيار الوطني الحر

تُؤمن بالعمل السياسي الحزبي كوسيلة لبناء المواطنية.

واكبت جبران باسيل في ولايته الاولى وإلتزمت معه في تنفيذ المشروع السياسي للتيار الوطني الحر