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مخزومي: ارقام الهجرة في لبنان مخيفة... وهذا ما قاله عن ردّ حزب الله على الاعتداءات الاسرائيلية

1
SEPTEMBER
2019
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رأى النائب فؤاد مخزومي في حديث لبرنامج لقاء الأحد عبر صوت لبنان أن الوضع الاقتصادي في لبنان بخير طالما البنك المركزي يدعم ويعزز وجود الليرة وطالما العقوبات الأميركية محدودة لا تطال الا بعض المصارف الصغيرة.
 
مخزومي تساءل من جهة أخرى عن جدوى قمة بعبدا المالية غدًا في ظل عدم ضمّها أسماء تساهم في اقتصاد لبنان ومشاريعه متمنيًا أن يأتي اللقاء الاقتصادي بالكثير من الإيجابية على الوضع اللبناني لا سيما وان أرقام الهجرة في لبنان مخيفة ولا تعكس اي استقرار للمواطن في وطنه.
 
وعن المعابر غير الشرعية في لبنان اعتبر مخزومي أن أسبابها كثيرة لكن أهمها الضرائب غير المدروسة على المواطنين والسياسات الاقتصادية.
 
وفي الملف البيئي أشار مخزومي الى ان المحارق باتت من أكثر المواضيع الجدلية في لبنان متسائلا اين اصبح إنتاج معمل دير عمار الذي كان مقررا بدء العمل به منذ العام الماضي.
 
وعن الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وإمكانية رد حزب الله، لفت مخزومي الى توقيت الإعتداء قبيل الانتخابات الإسرائيلية في السابع عشر من الجاري، غير مستبعد أي رد من الحزب قبل موعد الانتخابات المحدد الا ان أي تفاصيل حول زمان الرد ونوعيته لا إجابات لها في الوقت الحالي.
 
ورأى مخزومي أن المنطقة ذاهبة الى تغيرات بدليل مشاركة وزير الخارجية الإيرانية في إجتماع مجموعة السبع، ومحاولة فرنسا ايجاد معادلة للمحافظة على ما تبقى من الإتفاق النووي، خصوصا أن لا أحد يعرف سرعة ايران في تخصيب اليورانيوم.
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